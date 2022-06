Mayr-Melnhof-Aktie springt nach überraschend gutem Ausblick zweistellig hoch

Die Aktien von Mayr-Melnhof ziehen am Mittwochvormittag kräftig an.

Die Titel des Kartonherstellers ziehen an der Wiener Börse zeitweise um 10,08 Prozent auf 163,80 Euro an. Das Unternehmen rechnet für das 2. Quartal 2022 mit deutlichen Ergebnissteigerungen im Vergleich zum Vorjahresniveau. So soll das Betriebsergebnis (EBIT) im zweiten Jahresviertel zwischen 150 und 200 Mio. Euro zu liegen kommen, nach 31 Mio. Euro im Vorjahresquartal, teilt der Konzern am Dienstabend mit.

Die Gewinnerwartungen des Managements kommen nach Einschätzung der Erste Group-Analysten als positive Überraschung und liegen über den Prognosen der Bank. Ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung ist laut Mayr-Melnhof die Einbeziehung der jüngsten Käufe der MM Kotkamills und der MM Kwidzyn in die Gewinn-und-Verlust-Rechnung.

Mayr-Melnhof wird eine Halbjahreszahlen am 11. August veröffentlichen.

ste/sto

(APA)