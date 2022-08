Mayr-Melnhof-Aktie steigt: Deutliche Ergebnissteigerung im 1. Halbjahr

Unterm Strich stand bei Mayr-Melnhof ein Periodengewinn von 205,8 Mio. Euro, um 231 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Mehr als verdoppelt hat sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Die Umsätze zogen ebenso kräftig an.

Geprägt sei das Ergebnis insbesondere von der Einbeziehung der vor einem Jahr erworbenen Karton- und Papierwerke MM Kwidzyn und MM Kotkamills, so der Konzern in einer Aussendung. Die hohe Kosteninflation habe man "durch Preisanpassungen, Kostenkontrolle und gesteigerte betriebliche Effizienz" abgefedert. Das Unternehmen verwies außerdem auf den hohen Bedarf an wiederverwertbaren Verpackungen, was sich ebenso positiv im Ergebnis niedergeschlagen habe.

Einen deutlichen Zuwachs gab es beim Betriebsergebnis, das um 209,3 Prozent auf 285 Mio. Euro kletterte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich von 155,5 Mio. auf 375,8 Mio. Euro, die Umsatzerlöse stiegen um 72 Prozent auf rund 2,2 Mrd. Euro. Mehr als verdreifacht hat sich das Ergebnis vor Steuern, das von 82,9 Mio. auf 270,2 Mio. Euro anwuchs. "Unsere Strategie mit Schwerpunkten auf fokussiertem organischem Wachstum und wertsteigernden Akquisitionen in Kombination mit einem hohen Augenmerk auf Produktivitätsverbesserung beginnt sich zu rechnen", kommentierte CEO Peter Oswald das Halbjahresresultat in der Mitteilung.

Einen Schub erwartet sich Oswald von der getätigten Akquisition der britischen Pharma-Verpackungsfirma Essentra Packaging. "Der Zukauf wird uns weiteres organisches Wachstum bringen", gab sich Oswald bei einer Analystenkonferenz am Donnerstag überzeugt. Die Übernahme soll im 4. Quartal 2022 finalisiert werden.

Mit Blick auf die Situation um die Energieversorgung hieß es seitens des Unternehmens, man habe die Investitionen erhöht, um den Verbrauch zu senken. Auch auf eine mögliche Gasrationierung bereitet sich Mayr-Melnhof vor. "Wir haben begonnen, Sicherheitsvorräte für Recyclingkarton anzulegen, Gasspeicher in Österreich angemietet und investieren in Finnland in alternative Ölbefeuerung", berichtete der Verpackungshersteller.

Die Vorsorge gebe dem Konzern für den möglichen Ernstfall zusätzliche Sicherheit, so Oswald. Man plane für alle Szenarien. Er halte es aber ohnehin für wahrscheinlich, dass es nicht zum Ernstfall komme und der Gasfluss für die Industrie großteils aufrecht bleibe. Zur konkreten Kostenbelastung durch die Maßnahmen äußerte sich der Mayr-Melnhof-Chef bei der Analystenkonferenz nicht.

Für das zweite Halbjahr erwartet der Konzern weiterhin eine solide Nachfrage. Die fortdauernde Kosteninflation soll nach Unternehmensangaben wie bisher über Preisanpassungen bewältigt werden. Die zweite Jahreshälfte werde "durch geplante investitionsbedingte Stillstände (Umbauten in der Kartonfabrik Neuss, Deutschland, sowie in Kotkamills, Finnland, für Absorbex), notwendige Anpassungsmaßnahmen sowie Instabilitäten in den Lieferketten geprägt sein", schrieb das Unternehmen zum Ausblick. Die Entwicklung sei daher schwer absehbar. Bezüglich des Russland-Geschäfts im Bereich Packaging prüfe man weiterhin alle Optionen.

Im Wiener Handel legen die Mayr-Melnhof-Aktien zeitweise 1,67 Prozent auf 158,60 Euro zu.

(APA)