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Index-Monitor 03.09.2026 10:53:00

Mayr-Melnhof-Aktie tiefer: Rückkehr in den ATX - RBI in den ATX five

Mayr-Melnhof-Aktie tiefer: Rückkehr in den ATX - RBI in den ATX five

Nach der halbjährlichen Überprüfung der österreichischen Indizes durch das Indexkomitee der Wiener Börse am Mittwoch kommt es per 21. September zu folgenden Änderungen.

Mayr-Melnhof Karton AG kehrt nach einem Jahr in den österreichischen Leitindex ATX zurück und löst damit die SBO AG ab. Im ATX five, der die fünf höchstgewichteten Aktien des ATX umfasst, rückt Raiffeisen Bank International AG (RBI) anstelle von voestalpine AG auf, teilte die Wiener Börse am Abend mit.

Für die Aufnahme in den ATX sind zwei zentrale Kriterien entscheidend: der durchschnittliche tägliche Aktienumsatz (Liquidität) und die frei handelbaren Unternehmensanteile am Markt (Streubesitz-Kapitalisierung).

Die Mayr-Melnhof-Aktie notiert in Wien zeitweise 0,26 Prozent tiefer bei 75,30 Euro.

phs

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Bildquelle: 2016 Wiener Börse AG
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