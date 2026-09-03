Mayr-Melnhof-Aktie tiefer: Rückkehr in den ATX - RBI in den ATX five

Nach der halbjährlichen Überprüfung der österreichischen Indizes durch das Indexkomitee der Wiener Börse am Mittwoch kommt es per 21. September zu folgenden Änderungen.

Für die Aufnahme in den ATX sind zwei zentrale Kriterien entscheidend: der durchschnittliche tägliche Aktienumsatz (Liquidität) und die frei handelbaren Unternehmensanteile am Markt (Streubesitz-Kapitalisierung).

Die Mayr-Melnhof-Aktie notiert in Wien zeitweise 0,26 Prozent tiefer bei 75,30 Euro.

phs

APA