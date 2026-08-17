Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|Übernahme
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17.08.2026 17:58:00
Mayr-Melnhof: Deutsches Kartonwerk Arnsberg gekauft - Aktie im Minus
Das teilte Mayr-Melnhof am Montag mit. Die Transaktion, die im Rahmen eines Asset Deals erfolgt, muss noch wettbewerbsrechtlich genehmigt werden. Der Abschluss des Deals wird für das vierte Quartal 2026 erwartet. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.
Das Werk Arnsberg hat eine Jahreskapazität von rund 230.000 Tonnen Recyclingkarton. Mayr-Melnhof erwartet sich Synergien durch die Integration des neuen Standorts in seine Produktion in Deutschland, die mehrere Karton- und Verarbeitungswerke umfasst. Alle Beschäftigten des Werks sollen übernommen werden.
Die MM-Aktie notierte an der Börse in Wien letztlich 1,80 Prozent tiefer bei 81,90 Euro.
APA
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