Mayr-Melnhof investiert 660 Mio. Euro in das Werk in Polen

Die Mayr-Melnhof-Gruppe (MM) investiert 660 Mio. Euro in die Modernisierung ihres Werks in Polen. Damit solle die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des größten Karton- und Papierwerkes der Gruppe, MM Kwidzyn, gesichert werden. Das Geld fließt in die Senkung von Energiekosten und CO2-Fußabdruck, in eine zweite Zellstofflinie sowie die Umstellung von Kopierpapier auf Sack-Kraftpapier, heißt es in einer Aussendung des Unternehmen.

Zur Verringerung des Energiebedarfs sind ein neuer Laugenkessel und eine neue Dampfturbine geplant. Das soll auch den Weg zur CO2-neutralen Produktion (Net Zero Carbon Emission) ebnen. Durch eine zweite Zellstofflinie und einen Zellstofftrockner werde die Abhängigkeit vom Zukauf von Zellstoff verringert. Schließlich soll eine Papiermaschine von Kopierpapier auf Sack-Kraftpapier umgestellt werden. Die Investition unterliege gewissen Bedingungen und werde bis 2026 umgesetzt, wobei noch 2027 gewisse Zahlungen fließen werden. Die Finanzierung sei aus internen Finanzmitteln geplant.

Mayr Melnhof hat Anfang 2021 die polnische Kartonfirma Kwidzyn mit 2.300 Mitarbeitern von der International Paper Holding um 670 Mio. Euro gekauft. Dazu kamen 33 Mio. Euro an Verbindlichkeiten.

tsk

ISIN AT0000938204 WEB www.mm.group