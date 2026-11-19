Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
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19.11.2026 19:54:47
Mayr-Melnhof Karton: Bis zu 340 Millionen Euro Verlust wegen Abschreibung
Laut dem Verpackungskonzern betrifft die Wertminderung Sachanlagen und Geschäftswerte der Division Board & PaperWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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