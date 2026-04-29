Mayr-Melnhof Karton Aktie

WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

Personalie 29.04.2026 17:57:00

Mayr-Melnhof Karton-Aktie gibt ab: Billiani bleibt weiter im Vorstand

Mayr-Melnhof Karton-Aktie gibt ab: Billiani bleibt weiter im Vorstand

Der Aufsichtsrat des börsennotierten Verpackungsherstellers Mayr-Melnhof Karton hat das Vorstandsmandat von Roman Billiani für weitere drei Jahre bestätigt.

Der 52-Jährige ist für die Division "MM Food & Premium Packaging" verantwortlich, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das neue Vorstandsmandat beginnt mit 1. Mai 2027 und endet am 30. April 2030.

In Wien verlor die Mayr-Melnhof Karton-Aktie schlusendlich 0,87 Prozent auf 80,00 Euro.

hel/cgh

APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

