Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
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19.11.2026 19:42:00
Mayr-Melnhof Karton: Bis zu 340 Mio. Euro Verlust wegen Abschreibung
Der börsennotierte Verpackungskonzern Mayr-Melnhof (MM) erwartet für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund von Abschreibungen ein Jahresergebnis in Höhe von minus 270 bis minus 340 Mio. Euro. Die Evaluierung der Bewertung von Vermögenswerten der Mayr-Melnhof-Gruppe für 2026 habe "einen voraussichtlichen, nicht zahlungswirksamen Wertminderungsbedarf in Höhe von 250 bis 300 Mio. Euro ergeben", teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit.
Die Wertminderung betreffe Sachanlagen und Geschäfts(Firmen)werte der Division Board & Paper und sei primär auf schwächere Cash-Flow-Prognosen zurückzuführen, erklärte der Verpackungskonzern. Die Wertminderung hat nach Unternehmensangaben keinen Einfluss auf das bereinigte EBITDA 2026 der MM Gruppe. Dieses werde insbesondere durch "den starken Anstieg der Energiekosten in der Division Board & Paper belastet" und in einer Bandbreite von 300 bis 320 Mio. Euro erwartet. Im Vorjahr lag der Nettogewinn der Mayr-Melnhof Karton AG noch bei 77 Mio. Euro.
cri/mik
ISIN AT0000938204 WEB www.mm.group
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