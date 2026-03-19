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19.03.2026 06:31:28

Mayr-Melnhof Karton gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mayr-Melnhof Karton hat am 17.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,55 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mayr-Melnhof Karton ein EPS von 2,87 EUR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mayr-Melnhof Karton in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,40 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 905,8 Millionen EUR im Vergleich zu 1,01 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,86 EUR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Mayr-Melnhof Karton ein Gewinn pro Aktie von 5,41 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 4,76 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,89 Milliarden EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,08 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 3,86 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 3,89 Milliarden EUR, befunden.

Redaktion finanzen.at

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