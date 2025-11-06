|
Mayr-Melnhof Karton hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Mayr-Melnhof Karton hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mayr-Melnhof Karton 0,720 EUR je Aktie verdient.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,35 Prozent auf 949,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,02 Milliarden EUR gelegen.

