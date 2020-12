Mayr-Melnhof Karton kauft finnische Kotkamills um 425 Mio. Euro

Die Mayr-Melnhof Gruppe kauft in Finnland groß zu. Mayr-Melnhof Karton hat eine Vereinbarung getroffen, die finnische Kotkamills Group Oyj um rund 425 Mio. Euro zu erwerben. Dadurch werde das österreichische Unternehmen seine Position am Markt für Frischfaserkarton (FBB) und Food Service Board (FSB) ausbauen und die Marktposition bei Recyclingkarton ergänzen, heißt es in einer Aussendung von Mayr-Melnhof Karton.

Kotkamills betreibt im südfinnischen Kotka zwei Karton- bzw. Papiermaschinen. Die FBB/FSB-Kartonmaschine hat ein aktuelles Verkaufsvolumen von rund 260.000 t und eine geplante Kapazität von 400.000 t, die Maschine für Imprägnierpapier 170.000 t Kapazität. Kotkamills beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter und erwirtschaftete in den letzten zwölf Monaten 380 Mio. Euro Umsatz und einen Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) von 55 Mio. Euro. Der Kaufpreis wird aus zugesagten Kreditlinien finanziert. Wenn die Aufsichtsbehörden zustimmen, soll die Transaktion Mitte 2021 abgeschlossen werden.

