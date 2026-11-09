Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
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09.11.2026 22:38:00
Mayr-Melnhof Karton verkauft Mehrheit an Packaging-Geschäft
Das Packaging-Geschäft wird an eine neu gegründete Holdinggesellschaft von KPS Capital Partners veräußert. Nach Vollzug des Verkaufes wird KPS Capital Partners 70 Prozent an der Holdinggesellschaft halten, Mayr-Melnhof Karton 30 Prozent. Das Packaging-Geschäft umfasst die Bereiche Food & Premium Packaging (ohne Iran und Tunesien) sowie Pharma & Healthcare Packaging.
Der Unternehmenswert entspricht etwa dem 9-fachen des für heuer prognostizierten EBITDA. Nach Abzug ihres geschätzten Investments von rund EUR 0,4 Mrd. für die 30 %-Beteiligung an der neuen Holdinggesellschaft erwartet die MM Gruppe bei Vollzug der Transaktion Barerlöse von rund EUR 1,8 bis 1,9 Mrd. Euro.
Sonderdividende für die Aktionäre
Sollten bestimmte EBITDA-Ziele für das nächste Jahr nicht erreicht werden, kann sich der Anteil von Mayr-Melnhof auf mindestens 20 Prozent reduzieren, ohne dass KPS Capital Gegenleistungen erbringen müsste.
Zwischen 500 und 600 Mio. Euro sind für eine Sonderdividende vorgesehen. Die Mayr-Melnhof Gruppe rechnet mit einer Nettoliquidität von rund 800 bis 900 Mio. Euro. Der Betrag soll für Schuldentilgung oder für strategische Opportunitäten verwendet werden. Mit einem Abschluss der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2027 gerechnet.
fel/ths
ISIN AT0000938204 WEB www.mm.group
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