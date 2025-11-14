MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
14.11.2025 06:26:39
MayTech Global Investments Trims Its $59 Million MercadoLibre Position: Should Investors Take Some Profits Too?
On Nov. 12, 2025, MayTech Global Investments, LLC disclosed a sale of 1,148 shares of MercadoLibre (NASDAQ:MELI), reducing its position by an estimated $2.7 million.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated Nov. 12, 2025, MayTech Global Investments reported a sale of 1,148 shares of MercadoLibre during the third quarter. The fund’s stake declined to 25,081 shares, with a reported market value of $58.6 million at quarter-end, reflecting a net position change of $2.7 million versus the prior period.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu MercadoLibre Incmehr Analysen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel
|MercadoLibre Inc
|1 730,40
|-0,76%
