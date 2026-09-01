Maytronics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Maytronics hat am 30.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,06 ILS. Ein Jahr zuvor waren 0,110 ILS je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 437,5 Millionen ILS – eine Minderung von 15,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 514,8 Millionen ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.at