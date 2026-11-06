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06.11.2026 06:31:28
Mayukh Dealtrade gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Mayukh Dealtrade hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mayukh Dealtrade ein EPS von 0,090 INR in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 70,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 168,4 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 50,4 Millionen INR.
Redaktion finanzen.at
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