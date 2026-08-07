Mayukh Dealtrade legte Quartalsergebnis vor

Mayukh Dealtrade hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 46,91 Prozent auf 6,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Mayukh Dealtrade 12,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at