26.11.2025 06:31:28
Mayukh Dealtrade: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Mayukh Dealtrade hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Mayukh Dealtrade hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 168,4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 979,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,6 Millionen INR in den Büchern standen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
