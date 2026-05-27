Mayur Floorings stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mayur Floorings lud am 25.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 INR gegenüber -2,570 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Mayur Floorings mit einem Umsatz von insgesamt 25,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 74,93 Prozent gesteigert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,290 INR gegenüber -2,570 INR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 63,02 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 88,40 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at