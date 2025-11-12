Mayur Floorings verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mayur Floorings hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Mayur Floorings mit einem Umsatz von insgesamt 19,2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 6,97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at