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11.08.2026 06:31:29
Mayur Floorings: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Mayur Floorings lud am 08.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 INR. Im Vorjahresviertel hatte Mayur Floorings 0,060 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,4 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,4 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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