Mayur Leather Products: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mayur Leather Products präsentierte in der am 14.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 INR, nach -0,070 INR im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.at