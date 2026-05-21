Mayur Uniquoters präsentierte Quartalsergebnisse

Mayur Uniquoters äußerte sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 13,68 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mayur Uniquoters 9,54 INR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,73 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mayur Uniquoters einen Umsatz von 2,51 Milliarden INR eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 44,13 INR. Im letzten Jahr hatte Mayur Uniquoters einen Gewinn von 34,18 INR je Aktie eingefahren.

Mayur Uniquoters hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 9,67 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 8,79 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at