Mayur Uniquoters verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mayur Uniquoters hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,40 INR. Im Vorjahresviertel hatte Mayur Uniquoters 9,09 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 2,40 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mayur Uniquoters 2,08 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at