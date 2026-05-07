Mayville Engineering Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mayville Engineering Company präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Mayville Engineering Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 144,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 135,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at