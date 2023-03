Mayville Engineering Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mayville Engineering Company präsentierte in der am 01.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Das EPS wurde auf 0,120 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mayville Engineering Company -0,650 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 128,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 113,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,910 USD beziffert, während im Vorjahr -0,360 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 539,39 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 454,83 Millionen USD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,03 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 532,03 Millionen USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at