Mayville Engineering Company legte Quartalsergebnis vor

Mayville Engineering Company hat am 03.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,22 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,760 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Mayville Engineering Company im vergangenen Quartal 134,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mayville Engineering Company 121,3 Millionen USD umsetzen können.

Mayville Engineering Company hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,24 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Mayville Engineering Company im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 6,04 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 546,49 Millionen USD im Vergleich zu 581,60 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at