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05.11.2026 06:31:28
Mayville Engineering Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Mayville Engineering Company hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,130 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 170,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 144,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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