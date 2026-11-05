Mayville Engineering Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mayville Engineering Company hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,130 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 170,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 144,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at