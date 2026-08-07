Mayville Engineering Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mayville Engineering Company hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 163,0 Millionen USD gegenüber 132,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at