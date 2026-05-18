Maywood Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Maywood Acquisition A veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,02 USD gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at