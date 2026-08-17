Maywood Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Maywood Acquisition A hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at