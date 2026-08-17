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17.08.2026 06:31:29
Maywood Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Maywood Acquisition A hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Maywood Acquisition A 0,060 USD je Aktie verdient.
Redaktion finanzen.at
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