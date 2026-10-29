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29.10.2026 06:31:29
Mazagon Dock Shipbuilders gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mazagon Dock Shipbuilders äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 8,53 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18,58 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,49 Prozent auf 24,46 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,29 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 11,37 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 27,80 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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