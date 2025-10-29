Mazagon Dock Shipbuilders: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mazagon Dock Shipbuilders hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,58 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,51 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mazagon Dock Shipbuilders in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,29 Milliarden INR im Vergleich zu 27,57 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at