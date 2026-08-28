Mazarin: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mazarin hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mazarin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,5 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at