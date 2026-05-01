Mazarin: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mazarin hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,2 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mazarin einen Umsatz von 0,9 Millionen CAD eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,330 CAD. Im Vorjahr waren 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 2,46 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 52,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Mazarin 5,21 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at