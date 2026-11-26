Mazarin gab am 24.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 CAD gegenüber -0,210 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at