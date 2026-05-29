Mazarin stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mazarin gab am 27.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,19 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mazarin -0,010 CAD je Aktie generiert.

Mazarin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,7 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 124,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at