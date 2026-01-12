Maezawa Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Maezawa Industries präsentierte in der am 09.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 39,96 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 21,54 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,92 Prozent auf 8,86 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

