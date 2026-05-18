18.05.2026 06:31:29

Maezawa Kasei Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Maezawa Kasei Industries hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 19,25 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25,21 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,56 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 6,32 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 125,19 JPY. Im Vorjahr waren 115,53 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Maezawa Kasei Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,15 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 24,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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