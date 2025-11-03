Maezawa Kasei Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Maezawa Kasei Industries hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35,44 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Maezawa Kasei Industries 32,09 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 6,15 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,96 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at