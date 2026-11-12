Maezawa Kyuso Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Maezawa Kyuso Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 21,89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 31,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Maezawa Kyuso Industries im vergangenen Quartal 7,87 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Maezawa Kyuso Industries 8,02 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at