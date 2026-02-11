Maezawa Kyuso Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Maezawa Kyuso Industries hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,42 JPY gegenüber 30,73 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,26 Prozent auf 8,38 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at