15.05.2026 06:31:29

Maezawa Kyuso Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Maezawa Kyuso Industries hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Maezawa Kyuso Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,78 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 30,02 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,67 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,56 Milliarden JPY.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 130,89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 113,58 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 31,68 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 31,96 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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