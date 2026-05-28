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28.05.2026 06:31:29
Mazda: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Mazda hat am 26.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,14 INR. Im Vorjahresviertel hatte Mazda 2,77 INR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mazda im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 641,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 535,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 13,74 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,41 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,04 Prozent auf 2,12 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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