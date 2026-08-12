Mazda hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mazda stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 3,66 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mazda 2,45 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 803,4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 61,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 496,3 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at