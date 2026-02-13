Mazda hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mazda hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,36 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,740 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 473,9 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mazda 467,8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at