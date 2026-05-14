Mazda Motor: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mazda Motor hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 9,03 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mazda Motor 8,72 Milliarden USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,180 USD, nach 0,590 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat Mazda Motor im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 0,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32,64 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 32,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at