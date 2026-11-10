Mazda Motor: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mazda Motor lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mazda Motor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,81 Milliarden USD im Vergleich zu 7,72 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at