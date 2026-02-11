Mazda Motor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mazda Motor lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 48,49 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 87,65 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Mazda Motor im vergangenen Quartal 1 263,04 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mazda Motor 1 295,50 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at