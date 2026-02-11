Mazda Motor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mazda Motor hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 USD gegenüber 0,290 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,57 Prozent auf 8,20 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,50 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at